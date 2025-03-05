Ve kaderi belli oldu! Edin Dzeko transferi resmen bitti

Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren tecrübeli golcü Edin Dzeko, çizdiği istikrarlı grafiğiyle sarı lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu. 38 yaşında olmasına rağmen sezon başında bu yana 40 maça çıkan ve 19 gol 7 asist üreten Dzeko'nun geleceği netlik kazandı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bosnalı futbolcu için karar verildi.

EDIN DZEKO İÇİN KARAR!

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Jose Mourinho ile Fenerbahçe, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 kulvarda da yoluna devam ediyor. Sarı lacivertlilerin en dikkat çeken isimlerinin başında ise tecrübeli golcüsü Edin Dzeko geliyor. Geçtiğimiz sezon takıma imza atan 38 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, sezon sonunda noktalanacak. İlerleyen yaşına rağmen son derece etkili bir performans gösteren yıldız oyuncunun geleceği netlik kazandı.

Gelen bilgilere göre sarı lacivertliler, Edin Dzeko ile 1 yıl daha yola devam etmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun son derece memnun olduğunu belirtmesinin ardından Fenerbahçe cephesi, Bosnalı futbolcuyla ilerleyen günlerde masaya oturacak.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Kariyeri boyunca, Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi dev takımlarda forma giyen Edin Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen adeta yıllara meydan okuyor. Fenerbahçe formasıyla son derece başarılı bir sezon geçiren Dzeko, futbol kariyerine bir süre daha devam etmeyi hedefliyor.

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