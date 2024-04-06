Ve Kerem Aktürkoğlu hayırlı olsun! Transfer resmen bitti: Resmi açıklama an meselesi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği için flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa ekiplerinin takibinde olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği için sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TRANSFER İDDİALARI VARDI

2020'nin yazında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. Adı sık sık Avrupa ekipleriyle gündeme gelen milli oyuncu için transfer iddiaları gündemden düşmüyordu.

KARAR VERİLDİ! TRANSFER BİTTİ...

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini de yenileyecek. Yapılacak yeni mukaveleyle milli yıldızın yıllık ücreti de yükseltilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 46 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 42'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3459 dakika sahada kalan milli oyuncu, 14 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.