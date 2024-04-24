Ve Kim Min-Jae 1 yıllığına kiralanıyor! Taraftarların sevgilisi resmen geri dönüyor

Alman devi Bayern Münih'te top koşturan Kim Min-Jae cephesinde önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz yaz 50 milyon euro karşılığında Bayern'e imza atan Güney Koreli stoper ile yolların ayrılmasına karar verildi. Bayern Münih'in bu kararı üzerine 27 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Napoli, resmen harekete geçti. İşte detaylar...

KIM MIN-JAE GERİ DÖNÜYOR!

Fenerbahçe'de muhteşem bir çıkış yakalayan ve buradan 19 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae, sezon başında Bayern'e transfer olmuştu. İtalyan basınından gelen bilgiye göre; Bayern Münih'in yeni sezon öncesinde yollarını ayırma kararı aldığı Güney Koreli stoper için eski kulübü Napoli, yeniden devreye girdi. İtalya'da Napoli taraftarlarının sevgilisi olan Kim Min-Jae, yeniden Serie A'ya geri dönmek üzere.

TRANSFER PLANI ORTAYA ÇIKTI

Haberin detayında Napoli'nin mali şartlar sebebiyle oyuncuyu 1 sezonluğuna kiralamak istediği de kaydedildi. Bu sezon Bayern'de 31 maçta oynayan Kim Min-Jae, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 55 milyon euro olarak belirtiliyor.

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