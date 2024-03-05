ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve Merih Demiral "Geliyorum" dedi! Resmen geri dönüyor

Merih Demiral resmen geri dönüyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye imza atan milli futbolcu için önemli bir gelişme duyuruldu. İşte Merih Demiral transferinde son durum...

Güncelleme Tarihi:
Ve Merih Demiral "Geliyorum" dedi! Resmen geri dönüyor
ABONE OL

A Milli Takım'ın stoperlerinden Merih Demiral, sezon başında flaş bir şekilde Suudi Arabistan'a transfer olmuştu. Atalanta'dan ayrılarak 16.6 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer olan Merih, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle düzenli olarak forma giyemedi. 26 yaşındaki milli savunmacı, şimdi ise yeniden Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.

MERİH DEMİRAL GERİ DÖNÜYOR!

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Serie A'da yıldızını parlatan Merih Demiral, İtalya'ya geri dönüyor. İtalyan basınından gelen bilgilere göre; aralarında Milan'ın da olduğu birden fazla Serie A kulübü, Merih Demiral transferi için harekete geçti. Yıldız oyuncunun önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Bu sebeple İtalyan kulüpleri, onu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülünü değerlendiriyor.

MERİH DE SICAK BAKIYOR

Başarılı savunmacı, Suudi Arabistan'da umduğunu bulamadı. Her ne kadar maaş anlamında burada kazandığının daha altına imza atacak olsa da kendisi de Avrupa futboluna geri dönmek istiyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan futbolcunun, Al-Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yakın zaman içerisinde Merih Demiral cephesinde önemli gelişmeler yaşanabilir.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki... Tüm Fransa onu konuşuyor!
Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki... Tüm Fransa onu konuşuyor!
Ve Fatih Terim'in tahtı yıkıldı! Bir devir resmen sona erdi
Ve Fatih Terim'in tahtı yıkıldı! Bir devir resmen sona erdi
Avrupa'da 'Tutunamayanlar' listesine girdi! Bertuğ Yıldırım'ın resmen bileti kesildi...
Avrupa'da 'Tutunamayanlar' listesine girdi! Bertuğ Yıldırım'ın resmen bileti kesildi...
Ve yılın transferi Paulo Dybala! 2 yıllığına hayırlı uğurlu olsun...
Ve yılın transferi Paulo Dybala! 2 yıllığına hayırlı uğurlu olsun...
James Rodriguez Süper Lig devine imzayı atıyor! Resmen duyurdular...
James Rodriguez Süper Lig devine imzayı atıyor! Resmen duyurdular...
Tete'nin kaderi belli oldu! Bir anda dünyası başına yıkıldı...
Tete'nin kaderi belli oldu! Bir anda dünyası başına yıkıldı...
Ve bitti bu iş! Dries Mertens Okan Buruk'la görüştü ve kararını verdi...
Ve bitti bu iş! Dries Mertens Okan Buruk'la görüştü ve kararını verdi...
Yüzyılın transferi Luka Modric! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
Yüzyılın transferi Luka Modric! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
Ve Ozan Tufan'ı resmen duyurdular! Sonunda geri dönüyor...
Ve Ozan Tufan'ı resmen duyurdular! Sonunda geri dönüyor...
Yüzyılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: Süper Lig devine hayırlı olsun
Yüzyılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: Süper Lig devine hayırlı olsun
Berkay Uslu Türkiye şampiyonu oldu
Berkay Uslu Türkiye şampiyonu oldu