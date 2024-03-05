Ve Merih Demiral "Geliyorum" dedi! Resmen geri dönüyor

A Milli Takım'ın stoperlerinden Merih Demiral, sezon başında flaş bir şekilde Suudi Arabistan'a transfer olmuştu. Atalanta'dan ayrılarak 16.6 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer olan Merih, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle düzenli olarak forma giyemedi. 26 yaşındaki milli savunmacı, şimdi ise yeniden Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.

MERİH DEMİRAL GERİ DÖNÜYOR!

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Serie A'da yıldızını parlatan Merih Demiral, İtalya'ya geri dönüyor. İtalyan basınından gelen bilgilere göre; aralarında Milan'ın da olduğu birden fazla Serie A kulübü, Merih Demiral transferi için harekete geçti. Yıldız oyuncunun önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Bu sebeple İtalyan kulüpleri, onu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülünü değerlendiriyor.

MERİH DE SICAK BAKIYOR

Başarılı savunmacı, Suudi Arabistan'da umduğunu bulamadı. Her ne kadar maaş anlamında burada kazandığının daha altına imza atacak olsa da kendisi de Avrupa futboluna geri dönmek istiyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan futbolcunun, Al-Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yakın zaman içerisinde Merih Demiral cephesinde önemli gelişmeler yaşanabilir.

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