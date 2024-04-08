ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve Michy Batshuayi yolcu! Sarı lacivertlileri yıkan haber

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertlileri yıldız forveti Michy Batshuayi'ye Ada'dan talip çıktı. İşte Michy Batshuayi haberinin detayları...

8 Nisan 2024 Pazartesi 20:19 | Son Güncelleme:
Ve Michy Batshuayi yolcu! Sarı lacivertlileri yıkan haber
ABONE OL

Fenerbahçe'de yıldız golcü Michy Batshuayi'ye sürpriz bir talip çıktı. Sarı lacivertliler, Belçikalı golcü için harekete geçti.

MICHY BATSHUAYI HAREKATI!

Fenerbahçe'de bu sezon kritik maçlarda sahne alan ve takımına 3 puan kazandıran Michy Batshuayi, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız forvet, peşine Ada ekiplerini taktı. İngiliz basınında çıkan habere göre; Önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselmesi en kuvvetli adaylardan birisi olan Leeds United, Fenerbahçe'nin golcüsüne talip oldu. Ada ekibinin, Batshuayi ısrar sürerken, sarı lacivertliler golcü oyuncusunu bırakmak istemiyor.

OPSİYONU BULUNUYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Batshuayi ile 1 yıl uzatma opsiyonu bulunan Fenerbahçe, sezon sonunda yıldız golcünün menajeriyle şartları görüşecek.

GOL MAKİNESİ

Bu sezon birçok kritik anda sahne alan Belçikalı golcü, 36 maçta 21 gol 3 asistlik performans sergiledi.

aksam.com.tr - Yaşar Çifcibaşı

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve bir rüya gerçek oldu! Süper Lig'e hoş geldin Sergio Ramos
Ve bir rüya gerçek oldu! Süper Lig'e hoş geldin Sergio Ramos
Ve olmaz denilen sonunda oldu! Arda Güler transferini resmen duyurdular
Ve olmaz denilen sonunda oldu! Arda Güler transferini resmen duyurdular
Ve Mohamed Salah "Geliyorum" dedi! Yüzyılın transferi duyuruldu: Ligde ortalık yıkılacak...
Ve Mohamed Salah "Geliyorum" dedi! Yüzyılın transferi duyuruldu: Ligde ortalık yıkılacak...
Ve yeni teknik direktör Stefan Kuntz! Resmen duyuruldu: Geri dönüyor
Ve yeni teknik direktör Stefan Kuntz! Resmen duyuruldu: Geri dönüyor
Ve Wissam Ben Yedder transferi hayırlı olsun! Süper Lig devine şampiyon olmaya geliyor...
Ve Wissam Ben Yedder transferi hayırlı olsun! Süper Lig devine şampiyon olmaya geliyor...
Ve yılın transferi Erling Haaland! Dünya bu hamleyi konuşuyor...
Ve yılın transferi Erling Haaland! Dünya bu hamleyi konuşuyor...
Ve Yusuf Sarı'nın yeni adresi resmen duyuruldu! Herkes ters köşe oldu...
Ve Yusuf Sarı'nın yeni adresi resmen duyuruldu! Herkes ters köşe oldu...
Thomas Partey Süper Lig devi için İstanbul'a geliyor! Hocasından resmi açıklama
Thomas Partey Süper Lig devi için İstanbul'a geliyor! Hocasından resmi açıklama
Yunanistan'da Samet Akaydin depremi! Direkt bileti kesildi
Yunanistan'da Samet Akaydin depremi! Direkt bileti kesildi
Ve görüşmeler resmen başladı! Dries Mertens transferini duyurdular...
Ve görüşmeler resmen başladı! Dries Mertens transferini duyurdular...
Ve Kerem Aktürkoğlu hayırlı olsun! Transfer resmen bitti: Resmi açıklama an meselesi...
Ve Kerem Aktürkoğlu hayırlı olsun! Transfer resmen bitti: Resmi açıklama an meselesi...