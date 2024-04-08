Ve Michy Batshuayi yolcu! Sarı lacivertlileri yıkan haber

Fenerbahçe'de yıldız golcü Michy Batshuayi'ye sürpriz bir talip çıktı. Sarı lacivertliler, Belçikalı golcü için harekete geçti.

MICHY BATSHUAYI HAREKATI!

Fenerbahçe'de bu sezon kritik maçlarda sahne alan ve takımına 3 puan kazandıran Michy Batshuayi, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız forvet, peşine Ada ekiplerini taktı. İngiliz basınında çıkan habere göre; Önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselmesi en kuvvetli adaylardan birisi olan Leeds United, Fenerbahçe'nin golcüsüne talip oldu. Ada ekibinin, Batshuayi ısrar sürerken, sarı lacivertliler golcü oyuncusunu bırakmak istemiyor.

OPSİYONU BULUNUYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Batshuayi ile 1 yıl uzatma opsiyonu bulunan Fenerbahçe, sezon sonunda yıldız golcünün menajeriyle şartları görüşecek.

GOL MAKİNESİ

Bu sezon birçok kritik anda sahne alan Belçikalı golcü, 36 maçta 21 gol 3 asistlik performans sergiledi.

aksam.com.tr - Yaşar Çifcibaşı