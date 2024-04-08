Ve Mohamed Salah "Geliyorum" dedi! Yüzyılın transferi duyuruldu: Ligde ortalık yıkılacak

Liverpool'da Mohamed Salah defteri kapanıyor. Sezon sonunda İngiliz deviyle vedalaşmaya hazırlanan ve yeni adresi merak konusu olan Mohamed Salah için Ada basınından flaş bir iddia geldi.

MOHAMED SALAH, LIVERPOOL'DAN AYRILIYOR

2017'nin yazında transfer olduğu Liverpool'da başarılı bir performans ortaya koyan ve birçok kez kupa kaldırma sevinci yaşayan Mohamed Salah için yolun sonu gözüktü. İngiliz ekibinde, teknik direktör Jürgen Klopp'un ardından Mısırlı yıldızın da sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah, geçtiğimiz yaz geri çevirdiği Suudi Arabistan ekiplerinden gelen tekliflere yeşil ışık yaktı. Gelecek olan teklifleri değerlendirecek olan Salah'tan İngiliz ekibinin de büyük bir gelir elde etmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla şu ana kadar 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 28'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2543 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Mısırlı yıldız oyuncu, 23 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.