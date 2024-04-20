Ve mutlu son! Renato Sanches transferi hayırlı olsun

Yaz transfer dönemi öncesi Süper Lig ekiplerinde hareketlilik başladı. Uzun süredir gündemde olan ve sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacak olan Renato Sanches cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

BEKLENEN RENATO SANCHES TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR!

Sezon başında kiralık olarak İtalya Serie A ekibi Roma'nın yolunu tutan Renato Sanches, burada umduğunu bulamadı. Roma formasıyla bu sezon yalnızca 11 maçta forma giyebilen Portekizli futbolcu, kulübü Paris Saint-Germain'e geri dönecek. Fransız ekibi, Renato Sanches'i kesin olarak kadrosuna düşünmüyor. Bu sebeple PSG cephesi, yaz aylarında teklif bekleyecek. Bu gelişme üzerine Süper Lig devlerinde bir kez daha Renato Sanches mesaisi başladı.

SÜPER LİG DEVLERİ KARŞI KARŞIYA!

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan 26 yaşındaki orta saha için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray da harekete geçmiş durumda. 3 büyük kulüp, sezon sonunda Portekizli orta sahayı uygun bir bedelle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Renato Sanches'e Yunanistan ekibi Olympiakos'un da ciddi şekilde ilgisi bulunuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçecek Renato Sanches yarışının kazananı ise yaz transfer döneminde belli olacak.

Daha önce 32 kez Portekiz Milli Takım formasını da terleten Renato Sanches'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirtiliyor.

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