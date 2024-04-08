Ve olmaz denilen sonunda oldu! Arda Güler transferini resmen duyurdular

Arda Güler, sakatlıklarla başlayan Real Madrid kariyerini son dönemlerde forma bulma savaşıyla sürdürüyor. Bulduğu az sürede taraftarları heyecanlandırmayı başaran milli futbolcu, yaz aylarında sıkça oynayabileceği bir takıma gitmek için Madrid'den ayrılacak.

ARDA GÜLER İÇİN SON TALİP SEVILLA

La Liga ekiplerinden Sevilla, Arda Güler'e talip oldu. İspanyol basınında yer alan haberde; Sevilla'nın birçok kulübün yakından takip ettiği 19 yaşındaki futbolcu için eflatun beyazlıların kapısını çaldığı belirtildi. Real Madrid'in ise bu teklife yaz aylarında dönüş yapacağı, durumun yapılacak transferlere ve ayrılacak oyunculara bağlı olabileceği ifade edildi.

AZ SÜREDE ÇOK İŞ

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından kısıtlı süreler alan Arda Güler, bulduğu dakikaları verimli kullanmayı başardı. Başkent ekibinin formasıyla golle de tanışan genç yıldız, etkili oyunuyla İspanyol taraftarların beğenisini kazandı.

GELECEK MAÇLARDA DAHA ÇOK SÜRE ALABİLİR

Arda Güler, Real Madrid'e imza atmasının ardından yaşadığı fiziksel gelişim ile dikkat çekmişti. Carlo Ancelotti'nin bu konuda ısrarla üzerinde durmasının karşılığını veren 19 yaşındaki milli yıldız, sezonun kalan diliminde daha fazla forma şansı bulmaya hazır durumda.

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