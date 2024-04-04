Ve Ozan Tufan 3 yıllığına hayırlı olsun! Yılın transferi resmen duyuruldu

Championship ekiplerinden Hull City'de başarılı bir sezon geçiren Ozan Tufan için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiliz basını 29 yaşındaki Ozan Tufan'ın yeniden Premier Lig'e döneceğini ve yeni takımını yazdı.

OZAN TUFAN, İNGİLTERE'YE ALIŞTI

2022'nin yazında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, İngiltere'ye çabuk alıştı. Ada ekibinde performansıyla büyük beğeni toplayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. Tufan, bu performansıyla birçok kulübün de radarına girdi.

GERİ DÖNÜYOR! TRANSFERİ DUYURDULAR...

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig takımlarından West Ham United, önümüzdeki yaz Ozan Tufan'ı kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz ekibinin, 3 yıllık teklifte bulunduğu ve görüşmeleri sürdürdüğü 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'e dönmeye sıcak bakıyor. Transferin yaz aylarında netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla şu ana kadar 33 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1750 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 8 golle takımına katkıda bulundu.