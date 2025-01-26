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Yılın transfer hamlesi! İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor

İsmail Kartal İran ekibi Persepolis'teki kariyerine hızlı başladı. Tecrübeli antrenör, eski takımı Fenerbahçe'den de bir yıldız transferi yapmak için harekete geçti. İsmail Kartal'ın Cengiz Ünder'i istediği ortaya çıktı. İşte Cengiz Ünder transferinin detayları...

Burak Yıldırım | 26 Ocak 2025 Pazar 21:55 | Son Güncelleme:
Yılın transfer hamlesi! İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor
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Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren ancak sezon başında görevinden ayrılan İsmail Kartal, bir süredir boştaydı. Kendisine başta Süper Lig olmak üzere birçok yerden teklif gelen 63 yaşındaki antrenör, tercihini İran'dan yana kullandı. Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, Fenerbahçe'den de eski öğrencisini gözüne kestirdi. İşte detaylar...

İSMAİL KARTAL TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Yeni takımı Persepolis ise 1,5 yıllık anlaşmaya varan İsmail Kartal, transfer çalışmalarına da hız verdi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen tecrübeli antrenör, Fenerbahçe'den eski öğrencisi için harekete geçti.

Gelen bilgilere göre; İsmail Kartal, Cengiz Ünder'i takımına getirmek istiyor. Daha önce birlikte çalıştığı ve Cengiz'den çok verim aldığını belirten Kartal, bu transfere bir hayli önem veriyor.

GÖZDEN ÇIKARILDI

Öte yandan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, gözden çıkarılmış durumda. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği milli futbolcu, kendisine kulüp arıyor.

Cengiz Ünder'in İran ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması söz konusu.

Önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

www.aksam.com.tr

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