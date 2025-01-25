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Ve yılın transferi Paul Pogba! Havalimanı dolup taşacak

Paul Pogba resmen geliyor. Uzun süre futboldan uzak kalan ve kariyerine yeni bir sayfa açmak isteyen 31 yaşındaki futbolcu, yılın transferini gerçekleştirmek üzere. İşte Paul Pogba cephesinde yaşanan sıcak gelişme...

Burak Yıldırım | 25 Ocak 2025 Cumartesi 18:35 | Son Güncelleme:
Ve yılın transferi Paul Pogba! Havalimanı dolup taşacak
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Futbol tarihinin en yetenekli orta sahalarından birisi olan Paul Pogba, yaşadığı doping skandalı sonrası uzun süredir futboldan uzak kalmıştı. Bu süreçte kulübü Juventus, Fransız orta sahanın sözleşmesini feshetti. Cezasında indirime gidilen ve yakın zamanda futbola geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba, kendisine yeni bir kulüp arayışındaydı. Yıldız futbolcunun yeni durağı netlik kazanıyor...

PAUL POGBA GÖRÜŞME HALİNDE

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; Paul Pogba, şu sıralar 5 büyük ligden birçok takım ile görüşme halinde. Ancak yıldız futbolcu, henüz bir kulüple anlaşabilmiş değil. İstediği teklifi henüz alamayan 31 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devi Fenerbahçe de devrede.

Sarı lacivertliler oluşabilecek bir fırsat durumunda Paul Pogba'yı değerlendirmek istiyor. Bu sebeple yıldız futbolcunun geleceğini yakından takip ediyor.

BÜYÜK SORU İŞARETİ

Öte yandan uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncunun nasıl geri döneceği ise büyük bir soru işareti. Yeniden form tutmak isteyen Paul Pogba, uzun süredir çalışmalarına bireysel devam ediyor.

Yıldız futbolcu, yeni bir takımla anlaşması durumunda 10 Mart tarihinden itibaren maçlara çıkabilecek.

www.aksam.com.tr

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