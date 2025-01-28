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Ve yılın transferi! Uçak kanat Jeremy Doku: 1.5 yıllığına hayırlı olsun

Jeremy Doku resmen imzayı atıyor. İngiliz devi Manchester City'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için resmen harekete geçildi. Jeremy Doku, yılın transferi olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Burak Yıldırım | 28 Ocak 2025 Salı 19:51 | Son Güncelleme:
Ve yılın transferi! Uçak kanat Jeremy Doku: 1.5 yıllığına hayırlı olsun
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Devre arası transfer dönemi heyecanı sürerken, gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Kariyerinde muhteşem bir çıkış yakalayan ve 2023 yazında İngiliz devi Manchester City'ye 60 milyon euro bedelle transfer olan Jeremy Doku için harekete geçildi. Manchester City'de menajer Pep Guardiola'nın gözden çıkardığı Belçikalı kanat oyuncusunun yeni adresi ise belli oluyor.

JEREMY DOKU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, devre arası transfer dönemini bir hayli hareketli geçiriyor. Alınan kötü sonuçların ardından Pep Guardiola, kadroya yapacağı takviyeler ile birlikte yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Öte yandan takıma büyük beklentilerle transfer olan Jeremy Doku ile de yol ayrımına gelindi.

İspanyol basını, Barcelona'nın Jeremy Doku transferi için harekete geçtiğini duyurdu.

TRANSFER PLANI BELLİ OLDU

İspanyolların aktardığı bilgiye göre Barcelona ekibi, Manchester City ile temaslara başladı. Mali şartlar sebebiyle oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Barça'nın Jeremy Doku için 1,5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Tarafların anlaşması durumunda 22 yaşındaki Belçikalı futbolcu, imzayı atacak.

www.aksam.com.tr

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