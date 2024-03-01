Ve Ozan Tufan'ı resmen duyurdular! Sonunda geri dönüyor

Hull City'de son 2 maçtır yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan'dan müjdeli haber geldi. İngiliz ekibinde teknik direktör Liam Rosenior, 28 yaşındaki orta saha Ozan Tufan için kararını verdi.

OZAN TUFAN, KULÜBEYE ÇEKİLMİŞTİ

Championship ekiplerinden Hull City'de takımın önemli isimlerinden biri olan Ozan Tufan, ligde son oynanan Southampton ve West Bromwich karşılaşmalarına ağrıları nedeniyle kulübede başlayarak çok az süre almıştı.

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İngiltere basınında yer alan habere göre; Ozan Tufan'ın sağlık durumunda herhangi bir problem yok. Teknik direktör Liam Rosenior, ağrıları geçen 28 yaşındaki orta sahaya Preston ile oynanacak karşılaşmada forma şansı verecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1588 dakika sahada kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 7 golle takımına katkıda bulundu.