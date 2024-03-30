Ve resmen duyurdular! Yeni teknik adam Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp oldu

Uzun zamandır Liverpool'u çalıştıran ve İngiliz ekibinde şampiyonluk da yaşayan Jürgen Klopp, sezon sonunda takıma veda edeceğini açıklamıştı. Alman teknik adamın yeni adresi merak konusuydu. 56 yaşındaki futbolcunun geleceği netlik kazandı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR JÜRGEN KLOPP

Sezon sonunda İngiltere'ye veda edecek olan Jürgen Klopp için önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre başarılı teknik adam, Liverpool macerası sonrası kariyerine yaklaşık 1 yıl ara verecek. Bu tatil süresinin ardından ise Almanya Milli Takımı'nın başına geçecek.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK HEDEFLEYECEK

Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın sözleşmesi devam ediyor. Nagelsmann'ın kontratı EURO 2024'ün ardından noktalanacak ve onun performansı oldukça başarısız görülüyor. Nagelsmann'ın ismi birçok kulüp takımıyla da anılıyor. Almanya Federasyonu EURO 2024 sonrası büyük bir yenilenmeye gitmek istiyor ve bu değişimi de Jürgen Klopp önderliğinde başlatmayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte Jürgen Klopp'un geleceği netlik kazanmış olacak.

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