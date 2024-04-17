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Ve resmen duyuruldu! Dominik Livakovic transferi bitti

Dominik Livakovic için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı sonrası ayrılığı gündeme gelen Dominik Livakovic, geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...

17 Nisan 2024 Çarşamba 11:58 | Son Güncelleme:
Ve resmen duyuruldu! Dominik Livakovic transferi bitti
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddiaları ile gündeme gelen yıldız kaleci Dominik Livakovic'in geleceği belli oldu.

DOMINIK LIVAKOVIC İÇİN AYRILIK GÜNDEMDEYDİ

Sezon başında büyük beklentilerle transfer olduğu Fenerbahçe'de zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Dominik Livakovic'in olaylı Trabzonspor maçının ardından ayrılmak istediği ileri sürülmüştü. Bu iddiaların ardından yıldız file bekçisinin adı transferde birçok takımla anılıyordu.

KARARINI VERDİ! TRANSFER BİTTİ...

Sabah'ta yer alan habere göre; Takımdan ayrılmayı düşünen Dominik Livakovic, bu kararından vazgeçti. Yıldız kalecinin devam etme kararında ise en büyük pay sahibi antrenör Sandro Zufic oldu. Zufic'in başarılı kaleciyi yaptığı konuşmalarla ikna ettiği belirtildi.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Dominik Livakovic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 33 resmi maça çıktı ve toplam 2970 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmaların 12'sinde kalesini gole kapatan 29 yaşındaki Hırvat kaleci, 37 gole ise engel olamadı.

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