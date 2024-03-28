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Ve resmen duyuruldu! Kaan Ayhan transferi hayırlı olsun: Uçak kalkıyor...

Kaan Ayhan için Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan milli oyuncu Kaan Ayhan için flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

28 Mart 2024 Perşembe 13:00 | Son Güncelleme:
Ve resmen duyuruldu! Kaan Ayhan transferi hayırlı olsun: Uçak kalkıyor...
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Galatasaray'da performansıyla büyük beğeni toplayan Kaan Ayhan için flaş bir karar alındı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinde iyileştirme yapmak istediği milli oyuncu Kaan Ayhan için harekete geçti.

KAAN AYHAN, PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Kaan Ayhan, performansıyla büyük beğeni topladı. Teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği her mevkide görevini başarıyla yerine getiren milli oyuncu, sarı-kırmızılılarda takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

RESMEN DUYURDULAR! UÇAK KALKIYOR...

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da yönetim sözleşmesini uzatmayı planladığı Kaan Ayhan'ın menajerini İstanbul'a çağırdı. Sarı-kırmızılılar, menajeriyle yapılacak olan görüşmeler sonrası milli oyuncunun maaşında iyileştirme yapacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 40 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2235 dakika sahada kalan 29 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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