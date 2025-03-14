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Ve resmen geri dönüyor! Ferdi Kadıoğlu müjdesi duyuruldu

Ferdi Kadıoğlu sonunda geri dönüyor. Fenerbahçe'den ayrılan ve Brighton'a imza atan milli futbolcudan müjdeli bir haber geldi. İşte Ferdi Kadıoğlu cephesinde yaşanan o gelişme...

Burak Yıldırım | 14 Mart 2025 Cuma 18:53 | Son Güncelleme:
Ve resmen geri dönüyor! Ferdi Kadıoğlu müjdesi duyuruldu
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Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla yıldızı parlayan Ferdi Kadıoğlu, rekor bedelle İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Premier Lig ekiplerinden Brighton'a imza atan milli futbolcu, yeni macerasına talihsiz bir başlangıç yaptı. Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlıkla birlikte bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

FERDİ KADIOĞLU MÜJDESİ!

İngiliz ekibi Brighton, 25 yaşındaki futbolcunun yokluğunu bir hayli hissettiriyor. Ferdi Kadıoğlu'nun geri dönüşü için gün sayan Brighton cephesine müjdeli bir haber geldi. İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun iyileşme sürecinin son derece olumlu ilerlediğini duyurdu.

Yıldız futbolcunun sezon bitmeden geri dönme şansı olduğu belirtiliyor.

HOCASI DA KONUŞTU

Öte yandan Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler de konuya ilişkin açıklama yaptı. Hürzeler, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değildi ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var" demişti.

Bu sezon Premier Lig'de 6 maça çıkan Ferdi, 1 gol attı.

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