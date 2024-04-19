Ve resmi açıklama geldi! Jorginho'nun uçağı iniyor! Transfer hayırlı uğurlu olsun

Adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Jorginho için flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Jorginho'nun yeni adresi belli oldu.

JORGINHO, İNGİLTERE'DEN AYRILIYOR

2022-23 sezonunun ara transfer döneminde 11.3 milyon euro bedelle Chelsea'den Arsenal'e transfer olan Jorginho'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalaması beklenmeyen yıldız oyuncu, sezon sonu takımdan ayrılacak.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU! AÇIKLAMA GELDİ...

İtalya basınında yer alan habere göre; Sezon sonu Arsenal'den ayrılacak olan Jorginho, Çizme'ye dönmeye hazırlanıyor. Fiorentina, Juventus, Inter ve Lazio ile temaslarda bulunan yıldız oyuncu, gelecek sezon Serie A'da forma giyecek.

Menajeri ise yaptığı açıklamada, "Jorginho İtalya'ya dönmek ister mi? Evet elbette, çünkü İtalya'da büyüdü ve ülkenizle ilgili her şeyi seviyor." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Jorginho, bu sezon Arsenal formasıyla şu ana kadar 34 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1657 dakika sahada kalan 32 yaşındaki İtalyan yıldız, 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.