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Ve Salih Özcan transferi bitti! Resmen duyurdular

Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ın adı transferde uzun zamandır Süper Lig devleri ile anılıyordu. Geleceği merak konusu olan milli orta saha Salih Özcan'ın durumu netlik kazandı. İşte detaylar...

19 Nisan 2024 Cuma 15:55 | Son Güncelleme:
Ve Salih Özcan transferi bitti! Resmen duyurdular
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Almanya 'da Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan, bu sezonda da performansıyla göz doldurmayı başardı. Sarı-siyahlılarda form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken yıldız orta sahanın adı transfer gündeminden düşmüyor. Avrupa'dan birçok talibi olduğu bilinen milli oyuncuya Süper Lig'den de Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisi bulunuyordu. Salih Özcan'ın transferde geleceği de belli oldu.

SALİH ÖZCAN, DORTMUND'DA KALACAK

Son dönemde transferde hemen hemen her gün gündem olan Salih Özcan için herkesin beklediği haber geldi. Alman basınında yer alan habere göre; Salih Özcan, kendisine Türkiye'den gelen teklifleri reddetti ve Borussia Dortmund'dan ayrılmak istemiyor. Milli oyuncunun bu tutumunun ardından hakkında çıkan transfer dedikodularına da son vermiş oldu.

SEZON RAKAMLARI

Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. 26 yaşındaki yıldız orta saha, bu mücadelelerde gol veya asist katkısı veremedi.

MİLLİ TAKIM RAKAMLARI

Salih Özcan, ilk kez 29 Mart 2022 tarihinde giydiği milli takım formasıyla toplam 17 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 kez asist üreterek A Milli Takım'a skor katkısı vermeyi başardı.

www.aksam.com.tr

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