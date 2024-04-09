Ve Sergen Yalçın müjdesi! Kararı resmen açıkladılar

Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'a Fernando Santos da çare olamadı. Portekizli teknik adam da takımın üst üste puan kayıpları yaşamasına çözüm üretemedi. Beşiktaş yönetimi ise yeni sezon öncesinde flaş bir karar aldı. Siyah beyazlı ekipte daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın için harekete geçildi.

SERGEN YALÇIN GÜNDEME GELDİ!

Yeni sezonda Fernando Santos ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş yönetimi, hoca arayışlarına başladı. Gelen bilgilere göre siyah beyazlı ekibin gündeminde 3 teknik adam var. Listenin en üst sırasında bu camiayı iyi tanıyan ve daha önce başarılı olmuş Sergen Yalçın var. Sezon sonunda Antalyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Yalçın, henüz yeni bir anlaşmaya imza atmadı. Bu sebeple Beşiktaş'ın devreye girmesi durumunda Sergen Yalçın'ı takımın başına getirebileceği konuşuluyor.

2 YABANCI ADAY DA VAR!

Öte yandan Beşiktaş'ın gündeminde Sergen Yalçın dışında 2 yabancı teknik direktör daha bulunuyor. Siyah beyazlıların gündemindeki iki hoca, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'u çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ve Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Edin Terzic.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın tarafında istediği sonucu alamazsa bu iki adaydan birisini getirmeye çalışacak. Önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunun netlik kazanması bekleniyor.

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