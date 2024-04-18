Ve sonunda! Mauro Icardi transferi resmen bitti

Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı. Adı Inter ile gündeme gelen ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, transfer için kararını verdi.

MAURO ICARDI İÇİN İTALYA İDDİALARI VARDI

Sezon başında Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi'nin adı uzun süredir transfer gündeminden düşmedi. Sarı-kırmızılılardaki başarılı performansıyla yeniden Avrupa ekiplerinin gözdesi haline gelen Arjantinli yıldız golcünün adı son olarak eski takımı Inter ile anıldı.

KARARINI VERDİ! TRANSFER BİTTİ...

İddiaların ardından sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi kararını verdi. 2026'nın yazına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü, Galatasaray'da devam etme kararı aldı. Yıldız isim, menajerine gelecek olan teklifleri geri çevirmesi talimatını verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 41 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3377 dakika sahada kalan Arjantinli golcü, 26 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.