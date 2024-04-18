ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve sonunda! Mauro Icardi transferi resmen bitti

Mauro Icardi için Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Adı geçtiğimiz günlerde Inter ile gündeme gelen yıldız golcü Mauro Icardi, sarı-kırmızılılardaki geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...

18 Nisan 2024 Perşembe 09:55 | Son Güncelleme:
Ve sonunda! Mauro Icardi transferi resmen bitti
ABONE OL

Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı. Adı Inter ile gündeme gelen ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, transfer için kararını verdi.

MAURO ICARDI İÇİN İTALYA İDDİALARI VARDI

Sezon başında Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi'nin adı uzun süredir transfer gündeminden düşmedi. Sarı-kırmızılılardaki başarılı performansıyla yeniden Avrupa ekiplerinin gözdesi haline gelen Arjantinli yıldız golcünün adı son olarak eski takımı Inter ile anıldı.

KARARINI VERDİ! TRANSFER BİTTİ...

İddiaların ardından sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi kararını verdi. 2026'nın yazına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü, Galatasaray'da devam etme kararı aldı. Yıldız isim, menajerine gelecek olan teklifleri geri çevirmesi talimatını verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 41 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3377 dakika sahada kalan Arjantinli golcü, 26 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Süper Lig'de yılın transfer savaşı: Kelechi Iheanacho! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor devrede
Süper Lig'de yılın transfer savaşı: Kelechi Iheanacho! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor devrede
Süper Lig devinin yeni hocası Giovanni van Bronckhorst! Anlaşma detayları ortaya çıktı
Süper Lig devinin yeni hocası Giovanni van Bronckhorst! Anlaşma detayları ortaya çıktı
Ve resmen duyuruldu! Dominik Livakovic transferi bitti...
Ve resmen duyuruldu! Dominik Livakovic transferi bitti...
Elveda Uğurcan Çakır! Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu...
Elveda Uğurcan Çakır! Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu...
Ve yeni teknik direktör Jose Mourinho! Resmen duyuruldu: Ligde ortalık yıkılacak...
Ve yeni teknik direktör Jose Mourinho! Resmen duyuruldu: Ligde ortalık yıkılacak...
Burak Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı! Büyük kriz: Her şey altüst oldu...
Burak Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı! Büyük kriz: Her şey altüst oldu...
Yeni stoper dünya yıldızı Sergio Ramos! Hayırlı, uğurlu olsun...
Yeni stoper dünya yıldızı Sergio Ramos! Hayırlı, uğurlu olsun...
Matias Vecino "Geliyorum" dedi! Ve transfer resmen açıklandı
Matias Vecino "Geliyorum" dedi! Ve transfer resmen açıklandı
Ve takımın yeni sağ beki Yukinari Sugawara! Transfer Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Ve takımın yeni sağ beki Yukinari Sugawara! Transfer Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Okan Buruk "Buraya kadar" dedi! Galatasaray'da ayrılık: Şampiyonluğa giderken...
Okan Buruk "Buraya kadar" dedi! Galatasaray'da ayrılık: Şampiyonluğa giderken...
Ve bitti bu iş! Yusuf Yazıcı sonunda imzayı atıyor
Ve bitti bu iş! Yusuf Yazıcı sonunda imzayı atıyor