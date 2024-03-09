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Ve sonunda! Michy Batshuayi'yi resmen duyurdular

Michy Batshuayi için Belçika'da flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de bu sezon her ne kadar az süre alsa da aldığı şansı iyi değerlendiren Michy Batshuayi'ye müjdeli haber ülkesinden geldi. İşte detaylar...

9 Mart 2024 Cumartesi 16:05 | Son Güncelleme:
Ve sonunda! Michy Batshuayi'yi resmen duyurdular
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Belçika'da Michy Batshuayi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon az süre aldığı Fenerbahçe'de attığı gollerle büyük beğeni toplayan Michy Batshuayi için müjdeli haberi duyurdular.

MICHY BATSHUAYI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında kalan Michy Batshuayi, her ne kadar az forma şansı bulsa da bu süreyi iyi değerlendirmeyi başardı. Genellikle sonradan oyuna giren Belçikalı yıldız, yaptığı skor katkısıyla alkış topladı ve takımına büyük katkıda bulundu.

MÜJDELİ HABERİ DUYURDULAR

Belçika basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bu sezon yaptığı skor katkısıyla alkış toplayan Michy Batshuayi'ye milli takımdan müjdeli haber geldi. Teknik direktör Domenico Tedesco, yıldız golcüyü EURO 2024 kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 33 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli formayla toplam 1394 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Belçikalı golcü, 19 gol ve 3 asistle takımına büyük katkıda bulundu.

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