Ve takımın başına Igor Tudor geliyor! Sürpriz hamle ortaya çıktı

Hırvat teknik direktör Igor Tudor cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Kariyerinde son olarak Serie A ekiplerinden Lazio'da görev alan Tudor, burada istediği sonuçları alamamış ve takıma veda etmişti. Bir süredir boşta olan tecrübeli teknik adam için resmen harekete geçildi.

IGOR TUDOR GÜNDEME GELDİ!

Yeni sezon heyecanı başlasa da 46 yaşındaki teknik direktör, henüz bir kulüple anlaşmamış ve kendisine gelecek olan teklifler için beklemeye geçmişti. Tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Igor Tudor'un gündeme geldiğini duyurdu.

Daha önce Udinese, Juventus, Hellas Verona ve Lazio gibi takımları çalıştıran Igor Tudor, bir kez daha Serie A'ya geri dönmeye hazırlanıyor. İtalya'dan gelen bilgilere göre; sezona umduğu gibi bir başlangıç yapamayan ve teknik direktör Paulo Fonseca ile yollarını ayırmayı planlayan Milan'da gündeme Igor Tudor geldi.

ZLATAN IBRAHIMOVIC ÖNERDİ

İtalyan ekibinde danışman olarak görev yapan eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Igor Tudor'un takımın başına getirilmesi konusunda görüş bildirdi. İtalyan basınında geniş yer bulan habere göre; her ne kadar Maurizio Sarri ismi konuşulsa da camia içerisinde son günlerde Igor Tudor ön plana çıktı.

Önümüzdeki haftalarda alınacak olası kötü sonuçlarla birlikte Paulo Fonseca ile yollar ayrılarak, Milan'ın yeni teknik direktörünü duyuracağı ifade ediliyor.

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