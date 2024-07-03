Ve takımın yeni golcüsü Romelu Lukaku! Resmen duyurdular: 3 yıllık imzayı atıyor...

Geçtiğimiz sezonu Serie A'da Roma formasıyla kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, bonservisini elinde bulunduran Chelsea'ye dönmüştü. İngiliz ekibinde geleceği belirsizliğini koruyan ve hakkında birçok transfer iddiası çıkan yıldız golcü, önümüzdeki sezonda da Serie A'da forma giymeye hazırlanıyor.

ROMELU LUKAKU, NAPOLI'YLE İMZA AŞAMASINDA

Adı Süper Lig devi Fenerbahçe'yle anılan Romelu Lukaku'nun yeni adresi belli oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, Lukaku'yu kadrosuna katmak için görüşmelerinin sonuna geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun da kariyerine devam etmeye sıcak baktığı ve bu yüzden Napoli'yle 3 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, başkent ekibinin formasını 47 resmi maçta 3908 dakika sırtına geçirdi. 1.91 boyundaki santrfor oyuncusu, bu sürelerde 21 gol ve 4 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

www.aksam.com.tr