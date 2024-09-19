Ve takımın yeni hocası 2 yıllığına Thomas Tuchel! Dünya bu hamleyi konuşuyor

Futbolda 2024/25 sezonunda heyecan tam gaz sürüyor. Verilen milli aranın ardından Avrupa ligleri kaldığı yerden devam ediyor. Oldukça hareketli geçen yaz transfer dönemi, çok önemli hamlelere imza atmıştı. Ancak yeni sezonun başlamasıyla birlikte henüz bir takımla anlaşmayan futbolcular ve teknik direktörlerin geleceği merak ediliyor. O isimler arasında en dikkat çekenlerden birisi ise kuşkusuz Thomas Tuchel.

Kariyerinde dev kulüpleri çalıştıran ve son olarak Alman devi Bayern Münih'ten ayrılan 51 yaşındaki antrenör için sürpriz bir gelişme yaşandı.

THOMAS TUCHEL İÇİN DEVREDELER

Kariyeri boyunca Mainz, Borussia Dortmund, PSG ve Chelsea gibi takımları çalıştıran Alman hoca, son olarak Bayern Münih'te kaybedilen lig şampiyonluğu sonrası görevden alınmıştı. Bir süredir boşta olan Tuchel için flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınının geçtiği bilgiye göre; İtalya Serie A devi Milan, Tuchel'i gözüne kestirdi.

4 ADAYDAN BİRİSİ

Haberin detayında, bu sezona Paulo Fonseca yönetiminde çok kötü başlayan kırmızı siyahlılarda, yönetimin yeni teknik direktör için çalışmalara başladığı ifade edildi. Milan'ın listesinde ise 3 aday var. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Thomas Tuchel durumunda.

Milan'ın diğer teknik direktör hedefleri ise Edin Terzic, Maurizio Sarri ve Massimiliano Allegri olarak belirtildi. Paulo Fonseca Milan'ın bu kötü gidişi için acil bir çözüm üretemezse, İtalyan devi alternatif isimler için resmi hamle yapacak.

MANU İDDİALARI İSE ASILSIZ

Öte yandan İngiliz kaynaklar, Erik ten Hag sonrası Manchester United'ın Thomas Tuchel'i göreve getirmek istediği yönündeki iddiaları da yalanladı. Ten Hag ile yola devam etmeyi planlayan Manchester United'ın Thomas Tuchel ile alakalı bir gündemi bulunmuyor.

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