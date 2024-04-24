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Ve takımın yeni stoperi Malang Sarr! Anlaşmayı resmen duyurdular

Malang Sarr Süper Lig devinin yeni stoperi oldu. Premier Lig ekibi Chelsea'de gözden çıkarılan Fransız savunmacı için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Malang Sarr transferinin detayları...

24 Nisan 2024 Çarşamba 20:01 | Son Güncelleme:
Ve takımın yeni stoperi Malang Sarr! Anlaşmayı resmen duyurdular
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Futbolda 2023/24 sezonunun sonu yaklaşırken Süper Lig devlerinde transfer hareketliliği de başladı. Bu sezon ligde ve Avrupa'da umduğunu bulamayan ve yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ın gündemine, Chelsea'de top koşturan Malang Sarr geldi. Uzun süredir adı ülkemizin çeşitli kulüpleriyle anılan Fransız savunmacı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MALANG SARR SÜPER LİG YOLUNDA!

Yeni sezonda birçok bölgeyi güçlendirmeyi düşünen Beşiktaş'ta o mevkilerden birisi de stoper hattı. Siyah beyazlı kulüp, Chelsea'de uzun süredir kadro dışı kalan ve gözden çıkarılan Malang Sarr için kolları sıvadı. 25 yaşındaki oyuncu da yeniden sahalara dönerek düzenli olarak oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Bu sebeple Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakıyor.

BU SEZON RESMİ MAÇ OYNAMADI

Sezon başında ve devre arasında çeşitli kulüplerle görüşen ancak bir anlaşma sağlamayan Malang Sarr, sezonu resmi maç oynamadan tamamlamak üzere. Özellikle 2019 ve 2021 yılları arasında adından çok fazla söz ettiren 25 yaşındaki Fransız savunmacının güncel piyasa değeri, 4 milyon euro'ya kadar geriledi. Beşiktaş, oldukça uygun şartlarla bu transferi tamamlayarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Senegal asıllı Fransız savunmacı, sol ayağını kullanıyor ve stoper bölgesinde forma giyiyor.

www.aksam.com.tr

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