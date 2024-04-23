Ve takımın yeni yıldızı Emre Akbaba! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun

Adana Demirspor'da Emre Akbaba için yolun sonu gözüktü. Mavi-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ayrılması beklenen yıldız oyuncu Emre Akbaba'nın yeni adresi belli oldu.

EMRE AKBABA, ADANA'DAN AYRILIYOR

2022'nin yazında Galatasaray'dan 500 bin euro bonservis bedeliyle Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Mavi-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun takımdan ayrılması bekleniyor.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Adana Demirspor'dan ayrılacak olan Emre Akbaba'nın yeni adresi belli oldu. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yıldız ismi takımında görmek istiyor. Bordo-mavili yönetim bu transferi sezon sonuna kadar bitirerek 31 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Akbaba'nın da Karadeniz ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar 39 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3262 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.