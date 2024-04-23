ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve takımın yeni yıldızı Emre Akbaba! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun

Emre Akbaba için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon sonu formasını giydiği Adana Demirspor'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Emre Akbaba, Süper Lig devine gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

23 Nisan 2024 Salı 15:39 | Son Güncelleme:
Ve takımın yeni yıldızı Emre Akbaba! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
ABONE OL

Adana Demirspor'da Emre Akbaba için yolun sonu gözüktü. Mavi-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ayrılması beklenen yıldız oyuncu Emre Akbaba'nın yeni adresi belli oldu.

EMRE AKBABA, ADANA'DAN AYRILIYOR

2022'nin yazında Galatasaray'dan 500 bin euro bonservis bedeliyle Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Mavi-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun takımdan ayrılması bekleniyor.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Adana Demirspor'dan ayrılacak olan Emre Akbaba'nın yeni adresi belli oldu. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yıldız ismi takımında görmek istiyor. Bordo-mavili yönetim bu transferi sezon sonuna kadar bitirerek 31 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Akbaba'nın da Karadeniz ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar 39 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3262 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Aziz Yıldırım için harekete geçtiler! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
Aziz Yıldırım için harekete geçtiler! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
Ve Arda Güler transferini duyurdular! Sezon sonu resmen ayrılıyor...
Ve Arda Güler transferini duyurdular! Sezon sonu resmen ayrılıyor...
Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor: Bonservis rekoru kırıldı
Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor: Bonservis rekoru kırıldı
Ve Barış Alper Yılmaz'ı duyurdular! 5 yıllık anlaşma tamam: Transfer rekoru kırıldı...
Ve Barış Alper Yılmaz'ı duyurdular! 5 yıllık anlaşma tamam: Transfer rekoru kırıldı...
Ve yılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: 2 yıllığına hayırlı olsun
Ve yılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: 2 yıllığına hayırlı olsun
Elveda İsmail Kartal! Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular...
Elveda İsmail Kartal! Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular...
Ve Anderson Talisca Süper Lig devinde! Bir rüya gerçek oldu...
Ve Anderson Talisca Süper Lig devinde! Bir rüya gerçek oldu...
Ve yeni teknik direktör Hansi Flick! Dünyaca ünlü hoca İstanbul'a geliyor
Ve yeni teknik direktör Hansi Flick! Dünyaca ünlü hoca İstanbul'a geliyor
Ve Altay Bayındır 4 yıllığına hayırlı uğurlu olsun! Transfer resmen duyuruldu
Ve Altay Bayındır 4 yıllığına hayırlı uğurlu olsun! Transfer resmen duyuruldu
Ve mutlu son! Renato Sanches transferi hayırlı olsun
Ve mutlu son! Renato Sanches transferi hayırlı olsun
Ve Süper Lig devinin yeni golcüsü Patrik Schick! Dev transferi resmen açıkladılar
Ve Süper Lig devinin yeni golcüsü Patrik Schick! Dev transferi resmen açıkladılar