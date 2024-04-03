Ve transferi duyurdular! Orkun Kökçü resmi imzayı atıyor

Sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz'de umduğunu bulamadı. 23 yaşındaki milli futbolcu, yaptığı açıklamalar sebebiyle kadro dışı bırakıldı. Orkun Kökçü'nün yeni adresi ise netlik kazandı.

ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ DUYURULDU!

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirlenen milli futbolcunun yeni takımı, resmen belli oldu. Portekiz basınından gelen son dakika bilgisine göre; Manchester United, milli futbolcunun transferi için resmen harekete geçti. Haberin detayında Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz yaz da gündeminde olan Orkun için girişimlerini sıklaştırdı ve bu transferde büyük bir aşama kaydetti.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Öte yandan taraflar arasında yapılan görüşmelerde masadaki rakam da ortaya çıktı. Portekiz basını, Benfica'nın bu transfer için 40 milyon euro bonservis bedeli istediğini aktardı. Oyuncunun Portekiz'den hiç memnun olmadığı ve bu sebeple Manchester United'a sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon 35 maça çıkan milli oyuncu, 3 gol ve 10 asist üretti. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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