ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve transferi duyurdular! Orkun Kökçü resmi imzayı atıyor

Orkun Kökçü transferinde sona gelindi. Son olarak Portekiz ekibi Benfica'da kadro dışı kalan milli futbolcu, gelecek yaz yeni takımına imzayı atıyor. İşte Orkun Kökçü transferinin detayları...

3 Nisan 2024 Çarşamba 20:08 | Son Güncelleme:
Ve transferi duyurdular! Orkun Kökçü resmi imzayı atıyor
ABONE OL

Sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz'de umduğunu bulamadı. 23 yaşındaki milli futbolcu, yaptığı açıklamalar sebebiyle kadro dışı bırakıldı. Orkun Kökçü'nün yeni adresi ise netlik kazandı.

ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ DUYURULDU!

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirlenen milli futbolcunun yeni takımı, resmen belli oldu. Portekiz basınından gelen son dakika bilgisine göre; Manchester United, milli futbolcunun transferi için resmen harekete geçti. Haberin detayında Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz yaz da gündeminde olan Orkun için girişimlerini sıklaştırdı ve bu transferde büyük bir aşama kaydetti.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Öte yandan taraflar arasında yapılan görüşmelerde masadaki rakam da ortaya çıktı. Portekiz basını, Benfica'nın bu transfer için 40 milyon euro bonservis bedeli istediğini aktardı. Oyuncunun Portekiz'den hiç memnun olmadığı ve bu sebeple Manchester United'a sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon 35 maça çıkan milli oyuncu, 3 gol ve 10 asist üretti. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve Abdülkerim Bardakcı resmen duyuruldu! Hayırlı uğurlu olsun...
Ve Abdülkerim Bardakcı resmen duyuruldu! Hayırlı uğurlu olsun...
Ve Emre Akbaba'yı resmen duyurdular! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Ve Emre Akbaba'yı resmen duyurdular! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
On numaraya süper Japon! Daichi Kamada transferi hayırlı uğurlu olsun
On numaraya süper Japon! Daichi Kamada transferi hayırlı uğurlu olsun
Ve yılın bombası Mohamed Salah! Tüm dünya bu transferi konuşuyor...
Ve yılın bombası Mohamed Salah! Tüm dünya bu transferi konuşuyor...
Ve resmen duyurdular! Yeni teknik adam Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp oldu
Ve resmen duyurdular! Yeni teknik adam Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp oldu
Ve Mert Hakan Yandaş'ı resmen duyurdular! 3 yıllığına hayırlı uğurlu olsun...
Ve Mert Hakan Yandaş'ı resmen duyurdular! 3 yıllığına hayırlı uğurlu olsun...
Ve Rodrigo de Paul transferinde mutlu son! Sezon sonunda imzayı atıyor
Ve Rodrigo de Paul transferinde mutlu son! Sezon sonunda imzayı atıyor
Ve Arda Güler için beklenen haber geldi! Real Madrid'e tam 70 milyon euro'luk teklif
Ve Arda Güler için beklenen haber geldi! Real Madrid'e tam 70 milyon euro'luk teklif
Ve yeni teknik direktör Mircea Lucescu! Süper Lig ekibine hayırlı uğurlu olsun
Ve yeni teknik direktör Mircea Lucescu! Süper Lig ekibine hayırlı uğurlu olsun
Ve bir rüya gerçek oldu! Paulo Dybala transferinde mutlu son
Ve bir rüya gerçek oldu! Paulo Dybala transferinde mutlu son
Ve Hakim Ziyech transferi duyuruldu! Galatasaray macerası çok kısa sürdü
Ve Hakim Ziyech transferi duyuruldu! Galatasaray macerası çok kısa sürdü