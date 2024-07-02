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Ve Uğurcan Çakır 3 yıllığına “Geliyorum” dedi! Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu

Uğurcan Çakır, uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor'a veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı kaleci, kariyerine sürpriz bir adreste devam edecek. Uğurcan Çakır gelişmesinin detayları haberimizde…

2 Temmuz 2024 Salı 13:14 | Son Güncelleme:
Ve Uğurcan Çakır 3 yıllığına “Geliyorum” dedi! Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu
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Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, emektar kalecisiyle yollarını ayırıyor. Kulübün alt yapısından yetişem ve 8 sezondur as takımda forma giyen Uğurcan Çakır, bordo mavili ekibe bonservis kazandırarak yeni ekibinin yolunu tutacak.

UĞURCAN ÇAKIR ARABİSTAN'A GİDİYOR

Uğurcan Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli'nin yeni kalecisi olacak. İngiliz basını, adı İskoç ekibi Celtic ile de anılan milli file bekçisinin Suudi ekibinden gelen 3 yıllık teklifi kabul ettiğini aktardı. Al Ahli'nin Uğurcan Çakır için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Trabzonspor'un da bu fiyatı onayladığı belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖR ÖZELLİKLE İSTİYOR

Al Ahli'nin Alman teknik direktörü Matthias Jaissle'nin Uğurcan Çakır için oldukça ısrarcı olduğu haberin detaylarında yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen Suudi temsilcisinin A Milli Takım ile EURO 2024'te bulunan 28 yaşındaki kaleci ile turnuva sonrasında resmi imzaları atması bekleniyor.

BU SEZON 42 MAÇ

Trabzonspor formasıyla bu sezon 42 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, 13 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı. Milli eldiven, sezon boyunca kalesinde ise 52 gol gördü.

www.aksam.com.tr

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