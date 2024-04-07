Ve Wissam Ben Yedder transferi hayırlı olsun! Süper Lig devine şampiyon olmaya geliyor

Süper Lig'de sezon sonuna doğru gidilirken kulüpler, transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul devleri, gelecek yaz takımlarından ayrılacak olan yıldız futbolcular için elini çabuk tutmak istiyor. O isimlerden birisi de Fransız forvet Wissam Ben Yedder. Uzun süredir adı ülkemizle anılan 33 yaşındaki futbolcu için nihayet beklenen haber geldi.

WISSAM BEN YEDDER SÜPER LİG DEVİNDE!

Fransız basınından gelen bilgilere göre; Monaco, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncusu ile yola devam etmeme kararı aldı. Fransız ekibinin bu kararı alması üzerine Süper Lig devi Beşiktaş, harekete geçti. Vincent Aboubakar ile yolları ayırmayı planlayan, Cenk Tosun'un ise performansını yetersiz bulan siyah beyazlılar, yeni sezona yeni bir forvetle başlamak istiyor. Wissam Ben Yedder, yaşanan bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ın birinci hedefi haline geldi.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Beşiktaş yönetimi, Avrupa'dan ve MLS'ten talipleri olan oyuncu için elini çabuk tutmaya çalışıyor. Siyah beyazlılar, tecrübeli golcüyü ikna etmesi durumunda yeni sezondaki forvetini bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamış olacak. Özellikle Sevilla'daki performansıyla dikkat çeken Wissam Ben Yedder, 2019 yazında Monaco'ya 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon 25 gol ve 7 asist üreten tecrübeli oyuncu, bu sezon 15 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 33 yaşındaki Fransız milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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