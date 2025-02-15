Yeni takımında ortalığı karıştırdı! Gündem Michy Batshuayi: Herkes onu konuşuyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, sarı kırmızılılarda adeta şoku yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Belçikalı futbolcunun devre arasında bileti kesildi. Galatasaray'a veda eden Michy Batshuayi'nin yeni rotası Almanya oldu.

31 yaşındaki santrfor, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a imza attı.

MICHY BATSHUAYI GÜNDEM OLDU

Almanya'daki kariyerine hızlı başlayan Michy Batshuayi, yeni takımıyla ilk maçına da çıktı. Tecrübeli forvet, Mönchengladbach maçına ilk 11'de başladı. 57 dakika boyunca sahada kalan yıldız oyuncu, ardından oyunda alındı. Michy Batshuayi'nin form durumu, Almanya'da gündem oldu.

Alman basını, Michy Batshuayi'nin hazır durumda olmadığını ve takımda oynamak istiyorsa çok çalışması gerektiğini belirtti.

"OYUNA KATILIM AZ"

Almanya'da geniş yer bulan haberde, Michy Batshuayi'nin neredeyse oyuna katılımının hiç olmadığı ifade edildi. Takıma adapte olması adına henüz kısa bir süre geçtiği de belirtilirken, Frankfurt forması giymesi için şimdilik yetersiz seviyede olduğu konuşuluyor.

Bazı taraftarlar ise bu transferin hayal kırıklığı olduğu yönünde görüş bildirdi.

Galatasaray, Michy Batshuayi'yi 3 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında Frankfurt'a göndermişti. Belçikalı futbolcu, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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