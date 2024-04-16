Ve yeni teknik direktör Jose Mourinho! Resmen duyuruldu: Ligde ortalık yıkılacak

Roma'dan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla gündeme gelen Jose Mourinho'nun nereye gideceği uzun süredir merak konusuydu. İngiliz basını başarılı çalıştırıcı Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdu.

JOSE MOURINHO'NUN YENİ DURAĞI MERAK KONUSUYDU

2021'in yazında başına geçtiği Roma'da Konferans Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Jose Mourinho, bu sezonun ara transfer döneminde görevinden ayrıldı. Yeni adresi merak konusu olan Portekizli çalıştırıcının adı Süper Lig devlerinin yanı sıra birçok takımla gündeme geldi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Roma'dan ayrılan Jose Mourinho'nun yeni durağı Premier Lig olacak. Sezon sonu David Moyes ile yolları ayıracak olan West Ham United, takımın başına Portekizli çalıştırıcıyı getirmeyi planlıyor. Yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindi.

ROMA'DAKİ PERFORMANSI

Jose Mourinho, son olarak görev aldığı Roma'nın başında toplam 138 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 68 galibiyet, 30 beraberlik ve 40 mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı maç başına 1.70 puan ortalaması yakalayabildi.