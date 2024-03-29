Ve yeni teknik direktör Mircea Lucescu! Süper Lig ekibine hayırlı uğurlu olsun

Uzun yıllar ülkemizde birçok takım çalıştıran ve sayısız başarıya imza atan Mircea Lucescu cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. 78 yaşındaki teknik adam, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İstanbul devi, Rumen hoca için resmen harekete geçti. İşte detaylar...

MIRCEA LUCESCU SÜPER LİG DEVİNE GELİYOR

Azerbaycan basınının aktardığı bilgiye göre; Süper Lig devi Beşiktaş, deneyimli teknik adam için harekete geçti. Haberin detayında devre arasında Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Lucescu, önümüzdeki yaz siyah beyazlıların başına geçmeyi kabul ettiği bilgisi yer aldı. Teknik direktör Fernando Santos ile inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, Lucescu ile birlikte yeni sezonda şampiyonluk hedefleyecek.

DİNLENMEK İÇİN İZİN İSTEMİŞTİ

Son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çalıştıran deneyimli hoca, Kasım ayında buradan ayrıldı. Ocak'ta ise Beşiktaş yetkilileriyle bir araya geldi ancak kendisine yapılan teklife dinlenmeyi tercih etmesi sebebiyle olumsuz yanıt vermişti.

Ülkemizde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, 2017-19 yılları arasında A Milli Takım'ın da başına geçmişti. 78 yaşındaki hocanın 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

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