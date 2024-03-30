Ve yılın bombası Mohamed Salah! Tüm dünya bu transferi konuşuyor...

Sezon sonunda Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan Liverpool'da bir diğer önemli ayrılık ise Mohamed Salah cephesinde yaşanıyor. 31 yaşındaki Mısırlı golcü, yaz transfer döneminde yeni takımına imzayı atacak. Mohamed Salah'ın yeni adresi ise dünyada gündem oldu. İşte detaylar...

DÜNYA MOHAMED SALAH TRANSFERİNİ KONUŞUYOR!

İngiltere'de 2017'den bu yana Liverpool forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu, sezonun sona ermesiyle birlikte Premier Lig defterini kapatacak. Mohamed Salah'ın yeni durağı ise Suudi Arabistan oluyor. İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre Salah, astronomik bir rakama Suudi Arabistan'a transfer olan bir başka dünya yıldızı olacak. Taraflar arasında resmi görüşmeler devam ediyor. Yakın zamanda bu transferin tamamlanıp imzaların atılması bekleniyor.

LIVERPOOL'DA KARİYERİNİ BAŞTAN YAZDI

İngiliz devinde muhteşem bir 5 sezon geçiren Mohamed Salah, burada 337 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 207 gol ve 89 asistlik performansıyla kulüp tarihinin en önemli futbolcularından biri olmayı da başardı.

Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan Mohamed Salah, başarılarla dolu kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

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