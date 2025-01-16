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Ve yılın çalımı! Süper Lig devinin yeni kalecisi Berke Özer

Berke Özer İstanbul devinin kalesine geçmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de Eyüpspor formasıyla gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken başarılı file bekçisi, ses getirecek bir imza atacak. İşte Berke Özer transferinde yaşanan sürpriz gelişme...

Burak Yıldırım | 16 Ocak 2025 Perşembe 20:21 | Son Güncelleme:
Ve yılın çalımı! Süper Lig devinin yeni kalecisi Berke Özer
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Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer hareketliliği de hız kazandı. Ligimizin devleri kadrolarına katacakları yıldızlar için girişimlerini sıklaştırırken gündemdeki futbolculardan birisi de Berke Özer olmuştu. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla Eyüpspor'un kalesini başarıyla koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig devlerinin de radarına girmeyi başardı.

Son 2 sezondur Eyüpspor'da büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım'ın da kalesine göz kırpan Berke Özer için sürpriz bir gelişme yaşandı.

BERKE ÖZER ÇALIMI

Süper Lig'de Eyüpspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer, ligde şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Sarı kırmızılılar, Muslera'nın ilerleyen yaşı sebebiyle yeni bir kaleci arayışlarını sürdürürken, Berke'yi de listeye ekledi. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncunun transferinde mutabık kalamadı ve bu sebeple henüz resmi bir hamle gelmedi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte bir başka Süper Lig devi Beşiktaş'ın Berke için harekete geçtiği öğrenildi.

RESMİ HAMLE YAPILACAK

Gelen bilgilere göre kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ın kaleci alternatiflerinden birisi de Berke Özer. Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılması beklenirken, tecrübeli kaleci Mert Günok ile birlikte bu pozisyona Berke Özer'in görev alması düşünülüyor. Berke'nin gelişimini sürdürmesiyle birlikte gelecekte Mert'ten formayı alması planlanıyor.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giyen Berke Özer, 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Berke Özer bu karşılaşmalarda kalesinde 17 gol gördü.

Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi durumunda Berke Özer'in eski kulübü Fenerbahçe, ödenecek olan bonservisin yüzde 50'sini kasasına ekleyecek.

www.aksam.com.tr

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