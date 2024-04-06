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Ve yılın transferi Erling Haaland! Dünya bu hamleyi konuşuyor

Erling Haaland transferinde resmi görüşmeler başladı. Manchester City'nin dünya yıldızı futbolcusu için flaş bir hamle geldi. İşte Erling Haaland'ın yeni adresi...

6 Nisan 2024 Cumartesi 22:16 | Son Güncelleme:
Ve yılın transferi Erling Haaland! Dünya bu hamleyi konuşuyor
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Dünya futbolunun son dönemdeki en önemli yıldızlarından birisi olan Erling Haaland için flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig'de Manchester City forması giyen yıldız futbolcu için dev kulüp, resmen harekete geçti. İşte detaylar...

ERLING HAALAND TRANSFERİ DUYURULDU!

İngiliz basınından gelen bilgilere göre; Erling Haaland transferi için İspanyol devi Barcelona harekete geçti. Barça, ezeli rakibi Real Madrid'in Kylian Mbappe transferine karşılık olarak Norveçli golcüyü renklerine bağlamayı hedefliyor. Golcüsü Robert Lewandowski'nin de ilerleyen yaşı sebebiyle Barcelona'nın bu transfere öncelik verdiği gelen bilgiler arasında.

XAVI'YI TUTMAK İSTEYECEKLER!

Öte yandan takımın teknik direktörü Xavi, sezonun sona ermesinin ardından Barcelona'ya veda edeceğini açıklamıştı. Ancak İspanyol devinin Erling Haaland transferini gerçekleştirmesi, Xavi'nin de takımın başında kalmasına sebep olabileceği konuşuluyor. Barcelona için bu transfer hiç kolay olarak görülmese de Real Madrid'e yetişmek adına kulübün tüm şartları zorlaması bekleniyor.

180 milyon euro'luk piyasa değeriyle Jude Bellingham ve Kylian Mbappe ile birlikte dünyanın en değerli 3 oyuncusundan biri olan Erling Haaland, bu sezon 36 maçtaki 30 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

www.aksam.com.tr

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