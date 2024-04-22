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Ve yılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: 2 yıllığına hayırlı olsun

İlkay Gündoğan için Barcelona'da yolun sonu gözüktü. Sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu İlkay Gündoğan'ın yeni adresini İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...

22 Nisan 2024 Pazartesi 13:42 | Son Güncelleme:
Ve yılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: 2 yıllığına hayırlı olsun
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Sezon başında transfer olduğu Barcelona'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Adı transferde Galatasaray'ın da gündemine gelen İlkay Gündoğan'ın yeni adresi ise bir diğer La Liga devi...

İLKAY GÜNDOĞAN, BARÇA'DAN AYRILIYOR

Uzun süre formasını giydiği Manchester City'den sezon başında ayrılan İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imza atarak büyük ses getirmişti. Ancak Katalan ekibinde aradığını bulamayan ve takımda mutsuz olan 33 yaşındaki tecrübeli yıldız oyuncu sezon sonu ayrılma kararı aldı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

İspanya basınında yer alan habere göre; Barcelona'dan ayrılma kararı alan İlkay Gündoğan, bir diğer La Liga ekibi Atletico Madrid'e çok yakın. Taraflar görüşmede önemli mesafe kat etti ve artık pazarlıklarda sona gelindi. Başkent ekibi, yıldız oyuncuyla 2 yıllık bir sözleşme imzalamayı düşünüyor. Transferin yaz aylarında netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar 46 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yer aldı. Toplam 3731 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.

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