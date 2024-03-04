Ve yılın transferi Paulo Dybala! 2 yıllığına hayırlı uğurlu olsun

Serie A ekibi Roma'da forma giyen Paulo Dybala, geçtiğimiz yaz birçok transfer iddiasıyla gündeme gelmişti. Adı Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu Paulo Dybala'nın geleceğini duyurdular.

PAULO DYBALA, GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin flaş takımlarından olan Galatasaray, birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendirmişti. Hakim Ziyech, Wilfried Zaha ve Tete gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılıların gündemine Roma'da forma giyen Paulo Dybala'nın da ismi gelmişti.

TRANSFER BİTTİ! 2 YILLIK İMZAYI DUYURDULAR...

Adı birçok Avrupa ekibiyle gündeme gelen Paulo Dybala'nın geleceği belli oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, Arjantinli yıldızın 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırıp 2 yıllık yeni sözleşme imzalayarak mevcut kontratı 2027'nin yazına kadar uzatmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1849 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Arjantinli yıldız, 13 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.