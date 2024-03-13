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Ve Yusuf Yazıcı hayırlı uğurlu olsun! Yılın transferini resmen duyurdular

Yusuf Yazıcı için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonu Lille'den ayrılmaya hazırlanan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın yeni adresini Fransız basını duyurdu. İşte detaylar...

13 Mart 2024 Çarşamba 12:05 | Son Güncelleme:
Ve Yusuf Yazıcı hayırlı uğurlu olsun! Yılın transferini resmen duyurdular
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Lille'de Yusuf Yazıcı hikayesi sezon sonunda sona eriyor. Bu yaz Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılacak olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın yeni durağı İtalya olacak.

YUSUF YAZICI, LİLLE'DEN AYRILIYOR

Sezon başında bonservisini elinde bulunduran Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı, başarılı performansıyla adeta küllerinden doğdu. Fransız ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve herhangi bir kontrat yenileme görüşmesinde bulunmayan milli oyuncu, sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Fransa basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı'nın Lille'den sonraki durağı Serie A olacak. 27 yaşındaki milli oyuncu için İtalyan devleri Milan ve Napoli devrede. Bu 2 ekibin de masaya oturduğu Yazıcı'nın bu tekliflere sıcak baktığı ve sezon sonuna kadar kararını vereceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla şu ana kadar 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1730 dakika sahada kalan 27 yaşındaki milli oyuncu, 10 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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