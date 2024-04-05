Ve Yusuf Yazıcı'nın uçağı iniyor! Transferi resmen duyurdular: 2+1 yıllık imza hayırlı olsun

Lille'de sezon sonu Yusuf Yazıcı'nın ayrılması bekleniyor. Sezon sonu Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan milli orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın yeni durağını Fransız basını duyurdu.

YUSUF YAZICI, SÜPER LİG DEVLERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ

Sezon başında bonservisini elinde bulunduran Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Birçok kulübün dikkatini çeken milli yıldız, Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine geldi. İki ezeli rakibin de milli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyordu.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Fransa basınında yer alan habere göre; Sezon sonu Lille'den ayrılacak olan Yusuf Yazıcı, Serie A ekibi Milan'a çok yakın. Taraflar 2+1 yıllık sözleşme konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Artık yıllık ücret konusunda son pazarlıklar yapılıyor ve yaz aylarında transferin netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1820 dakika sahada kalan 27 yaşındaki milli oyuncu, 10 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.