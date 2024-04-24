Ve Yusuf Sarı 2 yıllığına hayırlı olsun! Transferi resmen duyurdular

Adana Demirspor'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Yusuf Sarı için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı Beşiktaş ile de gündeme gelen Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oldu.

YUSUF SARI'NIN TALİBİ ÇOK

2022'nin yazında Çaykur Rizespor'dan bedelsiz transfer olduğu Adana Demirspor'da başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan ve A Milli Takım'a da çağrılan Yusuf Sarı'nın talibi çok. Milli oyuncu son olarak Süper Lig devi Beşiktaş ile gündeme gelmişti.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Yunanistan basınında yer alan habere göre; Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, sezon sonu Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Girişimlerini sürdüren Yunan ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2351 dakika sahada kalan 25 yaşındaki milli oyuncu, 5 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.