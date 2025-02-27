Vincent Aboubakar imzayı atıyor! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Beşiktaş formasıyla akıllara kazınan ve son olarak siyah beyazlı takımdan ayrılarak Hatayspor'a imza atan Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda sözleşmesi noktalanacak. 33 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Vincent Aboubakar'ın yeni durağı belli oldu.

VINCENT ABOUBAKAR SESLERİ!

Süper Lig'de sezonu Hatayspor'da geçiren Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. 33 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni adresi merak konusu olmuştu. Gelen bilgilere göre; Kocaelispor, Vincent Aboubakar'ı gözüne kestirdi.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeyi hedefleyen Kocaeli ekibi, ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Devre arasında da Aboubakar'ı gündemine alan Kocaelispor, bu transferi yaz aylarında bitirmeyi hedefliyor.

SÜPER LİG HEDİYESİ

Trendyol 1. Lig'de çıktığı 26 maçta 55 puan toplayan ve ligde lider konumda bulunan Kocaelispor, Süper Lig'e çıkışının şerefine tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Vincent Aboubakar'a Çin'den de bir ilgi olduğu belirtiliyor.

Bu sezon toplamda 22 maça çıkan Aboubakar, 7 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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