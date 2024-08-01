Türkiye - Dominik voleybol maçı kim kazandı? Filenin Sultanları maç sonucu

Voleybol maç sonucu Filenin Sultanları'nın destekçileri tarafından araştırılıyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk mücadelesinde Hollanda karşısında setlerde 2-0 geriye düşen ve buradan maçı çeviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3-2'lik galibiyetle açılışı yaptı. Bugün Dominik ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları parkeye çıktı.

ÇEYREK FİNALDEYİZ!

Filenin Sultanları Dominik karşısındaki mücadeleyi 3-1 kazandı.

İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti karşısında da galip geldi.

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.