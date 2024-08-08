Voleybol yarı final maçı bugün mü? merak ediliyor. Filenin Sultanları'nın yarı final maçı Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler "Voleybol yarı final maçı bugün mü? Filenin Sultanları'nın maçı saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI BUGÜN MÜ?

Filenin Sultanları'nın yarı final maçı bugün. Karşılaşma bu akşam oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları'nın maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.

Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

İtalya'yı yenersek gümüş madalya garanti. Kaybedersek ise bronz maçına çıkacağız.

DEV EKRANLAR KURULACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı. Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenmeyi başaran A Milli Takımımız, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu. Bugünkü karşılaşma ülkemizin her yerinde kurulacak dev ekranlarla takip edilecek.