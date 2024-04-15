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Yeni stoper dünya yıldızı Sergio Ramos! Hayırlı, uğurlu olsun...

Ve Sergio Ramos transferinde mutlu son! Uzun süredir Süper Lig devleriyle anılan dünya yıldızı futbolcu için resmi bir gelişme yaşandı. İşte Sergio Ramos transferinin detayları...

15 Nisan 2024 Pazartesi 22:42 | Son Güncelleme:
Yeni stoper dünya yıldızı Sergio Ramos! Hayırlı, uğurlu olsun...
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Kariyerini İspanya La Liga ekibi Sevilla'da sürdüren Sergio Ramos, sezon sonunda takıma veda edecek. Kulüp cephesi, yapılan görüşmeler sonucunda deneyimli oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı ve Sergio Ramos ayrılık kararı aldı. Tecrübeli futbolcu, uzun süredir Süper Lig devleri için bir rüya transfer durumundaydı. Ancak yapılan bir son dakika hamlesi, bu transferde flaş bir gelişmeyi de beraberinde getirdi.

SERGIO RAMOS TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Avrupa futbolunun en önemli savunmacılarından birisi olan Sergio Ramos, kariyerindeki son imzasını atacak. Geçtiğimiz yaz Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında olan tecrübeli ismin transferi, mali şartlar sebebiyle rafa kalkmıştı. Ardından Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Sezon sonunda buradaki sözleşmesi noktalanacak olan tecrübeli futbolcu için flaş bir hamle gerçekleşti.

Gelen bilgilere göre; yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Sergio Ramos transferi için gaza bastı. Siyah beyazlı ekip, hem onun tecrübesinden hem de liderlik özelliklerinden yararlanarak takımı yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Beşiktaş bu transferle yeniden bir Pepe etkisi yaratmanın peşinde.

GALATASARAY DA ONUN İÇİN DEVREDE

Öte yandan bu transfer için Galatasaray da devreye girmiş durumda. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan sarı kırmızılı ekip, yeni sezonda kadrosuna yapacağı takviyelerle Avrupa'da daha büyük başarılar hedefliyor. Bu sebeple Sergio Ramos'un tecrübesi, onu Galatasaray için birinci alternatif haline getirdi. Sezonun sonuna doğru gelinirken iki ezeli rakip arasında bir kez daha büyük bir transfer rekabeti yaşanacak gibi duruyor.

SUUDİ CEPHESİNE RET!

Sergio Ramos'a gelen ilgi, sadece Süper Lig kulüpleriyle sınırlı değil. Oyuncuya Suudi Arabistan cephesinden de taliplerin olduğu biliniyor. Ancak 38 yaşındaki İspanyol, kariyerini Avrupa'da sonlandırmayı hedefliyor.

Bu sezon Sevilla formasıyla 30 maça çıkan Ramos, 7 gol ve 1 asist üretti.

www.aksam.com.tr

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