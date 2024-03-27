Yılın transferi! Ve Fenerbahçe'de Cengiz Ünder macerası sona erdi

Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden Cengiz Ünder, istikrarsız performansıyla dikkat çekti. Süper Lig'de süre aldığı maçlarda her ne kadar etkili bir performans gösterse de sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü form tutamadı. 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder, sezonun sona ermesiyle birlikte İstanbul'a veda ediyor.

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Her ne kadar İsmail Kartal'ın kadroda düşündüğü oyunculardan biri olsa da milli futbolcunun bu inişli çıkışlı form grafiği, bazı taraftarların tepkisine neden olmuştu. Cengiz Ünder için önemli bir transfer gelişmesi de yaşandı.

İNGİLİZLER ONUN İÇİN DEVREDE

Gelen bilgilere göre; başta Crystal Palace olmak üzere, İngiliz kulüpleri milli oyuncunun transferi için nabız yokluyor. İngilizler, Fenerbahçe'nin oyuncuyu satma kararı alması durumunda resmi girişimlere başlayacak. Sarı lacivertliler ise Cengiz Ünder'in durumu için sezon sonunu bekliyor.

Cengiz Ünder bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giydi ve 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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