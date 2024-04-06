Yunanistan'da Samet Akaydin depremi! Direkt bileti kesildi

Devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan ve Fatih Terim'li Panathinaikos'a imza atan Samet Akaydin tutunamadı. Yunanistan ekibinde Samet için karar çıktı.

SAMET AKAYDİN TUTUNAMADI!

Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın gözüne giremeyen ve eleştilerini odağı olan Samet Akaydin, ara transfer döneminde kariyerinde yeni sayfa açmaya karar verdi. Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesi ve Samet'e talip olmasıyla, Yunanistan'a sezon sonuna kiralık olarak giden Samet, beklentilerin altında kaldı. Yunan basınında çıkan haberlere göre; Yeşil beyazlı ekip, milli stoperin satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Samet'in sezonun bitişiyle Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

"BURADA KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Play-off'ta AEK'e karşı alınan galibiyetin ardından konuşan Akaydin, "Burada kiralık olarak forma giyiyorum. Burada başarılı performans sergilemeye ve güçlü olmaya devam etmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı.

YUNANİSTAN KARNESİ

30 yaşındaki savunmacı, bu sezon yeşil beyazlılarla 11 maçta toplam 740 dakika süre aldı.

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