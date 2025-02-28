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Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! "Yeni Kim Min-Jae"

Yusuf Akçiçek için dünya devi gaza bastı. Fenerbahçe'nin genç stoperi için dudak uçuklatan bir rakam gündeme geldi. İşte Yusuf Akçiçek cephesinde yaşanan transfer gelişmesi...

Burak Yıldırım | 28 Şubat 2025 Cuma 20:28 | Son Güncelleme:
Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! "Yeni Kim Min-Jae"
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Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden birisi de Yusuf Akçiçek oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon başında takımda kalmasını istediği ve performansıyla hocasını yanıltmayan genç futbolcu, yaz transfer dönemi öncesinde de en çok konuşulan oyunculardan birisi haline geldi.

Özellikle Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki stoper, dünya devinin gündemine geldi.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN DÜNYA DEVİ DEVREDE!

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, kısa zamanda yakaladığı bu çıkışla milli takıma da göz kırpmaya başladı. 19 yaşındaki futbolcunun özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht ve Lyon maçlarındaki performansı, onu Alman devi Bayern Münih'in gündemine getirdi. Son olarak Galatasaray derbisinde de kusursuza yakın bir oyun sergileyen genç oyuncu, yeni Kim Min-Jae olarak görülüyor.

DEV BONSERVİS GELİRİ

Öte yandan Fenerbahçe cephesi ise oyuncuya olan bu ilginin farkında. Sarı lacivertli yönetim her ne kadar Yusuf'u takımda tutmak istese de yaz aylarında gerçekleşecek olası bir transferde elde edilmesi beklenen bonservis bedeli ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi, Yusuf Akçiçek için gelecek tekliflerde kapıyı 30 milyon euro'dan açacak. Süper Lig devi, bu rakamın aşağısında bir bedele kesin olarak oyuncusunu bırakmak istemiyor.

19 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek, son haftalarda Jose Mourinho'nun savunmadaki vazgeçilmezlerinden birisi haline gelmişti.

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